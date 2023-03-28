Замминистра туризма Египта Шаляби заявила, что 30 млн туристов посетят страну в 2028 году

Египет сможет достичь отметки в 30 млн туристов уже в 2028 году. Об этом заявила заместитель министра туризма страны Гада Шаляби в эфире телеканала Al-Hadath Al-Youm.

«Цель – достичь 30 миллионов туристов в 2028 году», — отметила Шаляби.

По ее словам, такой показатель будет достигаться постепенно. В частности, это может произойти за счет роста инвестиций в сферу туризма и увеличения числа авиакомпаний.

15 марта из данных Страхового Дома ВСК стало известно, что во время отпусков в 2022 году российские туристы наиболее часто обращались к врачам на турецких, египетских и российских курортах. Так, самые популярные туристические направления россиян собрали более 78% всех жалоб пациентов в 2022 году. Наиболее травмоопасными стали курорты Турции – 29% обращений.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что к лету цены на турецкие курорты могут подорожать на 27%. По его словам, альтернативой Турции могут стать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Тунис и ряд российских курортов на побережье Черного моря.