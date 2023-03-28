Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Центробанке выступили против искусственного поддержания доступности жилья

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

«Нормальная» коррекция цен на жилье в России позволит улучшить его доступность для граждан. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитик Банка России Александр Данилов на форуме «Ипотечное кредитование в России», передал «Интерфакс».

«О какой доступности (жилья. — ИФ) мы говорим? Понятно, что в такой ситуации придумывается сначала льготная программа, но ее уже недостаточно. Потом вот эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше-то что? (...) Потенциал исчерпан, вот такого рода искусственного поддержания, поэтому мы выступаем за более долгосрочную стабильную историю. (...) Если будет нормальная коррекция (цен. — ИФ), отражение реальности, которая есть, (...) то это позволит нормальным людям, обычным, которые не хотят в этой схеме участвовать, просто покупать квартиру по нормальным ставкам», — отметил Данилов.

По словам директора департамента ЦБ, чтобы накопить на покупку квартиры на рынке новостроек, нужно откладывать деньги — среднегодовую зарплату без учета повседневных расходов — восемь лет. В конце 2019 года на такую цель нужно было нужно шесть лет.

Сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису, добавил Данилов. В качестве одной из мер по борьбе с этим ЦБ в отношении программ от застройщиков будет вводить повышенное резервирование таких кредитов. Речь идет о займах, которые были выданы по ставкам существенно ниже рыночной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях