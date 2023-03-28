В Центробанке выступили против искусственного поддержания доступности жилья

«Нормальная» коррекция цен на жилье в России позволит улучшить его доступность для граждан. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитик Банка России Александр Данилов на форуме «Ипотечное кредитование в России», передал «Интерфакс».

«О какой доступности (жилья. — ИФ) мы говорим? Понятно, что в такой ситуации придумывается сначала льготная программа, но ее уже недостаточно. Потом вот эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше-то что? (...) Потенциал исчерпан, вот такого рода искусственного поддержания, поэтому мы выступаем за более долгосрочную стабильную историю. (...) Если будет нормальная коррекция (цен. — ИФ), отражение реальности, которая есть, (...) то это позволит нормальным людям, обычным, которые не хотят в этой схеме участвовать, просто покупать квартиру по нормальным ставкам», — отметил Данилов.

По словам директора департамента ЦБ, чтобы накопить на покупку квартиры на рынке новостроек, нужно откладывать деньги — среднегодовую зарплату без учета повседневных расходов — восемь лет. В конце 2019 года на такую цель нужно было нужно шесть лет.

Сейчас на первичном рынке накапливаются риски, которые могут привести к ипотечному кризису, добавил Данилов. В качестве одной из мер по борьбе с этим ЦБ в отношении программ от застройщиков будет вводить повышенное резервирование таких кредитов. Речь идет о займах, которые были выданы по ставкам существенно ниже рыночной.