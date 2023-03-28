Новак счел расширение производства и экспорта сжиженного газа ключевой задачей российской энергетики

Расширение производства и объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) является ключевой задачей для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Слова вице-премьера Александра Новака приводит агентство «Прайм».

Подобное заявление чиновник сделал в ходе выступления на итоговой коллегии Министерства энергетики (Минэнерго). Роль СПГ возросла из-за резкого снижения объемов поставок российского трубопроводного газа на европейский энергорынок в связи с международными санкциями.

«Расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа. Я считаю, что это — ключевая задача в нынешних условиях, когда у нас с вами инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа», — пояснил Новак.

По его словам, для наращивания экспорта СПГ в зарубежные страны у России есть достаточное количество мощностей. Некоторые из них, включая проекты «Арктик СПГ 2», а также СПГ-завод «Балтийский СПГ» и газохимический комплекс (ГХК) в Усть-Луге, в настоящее время находятся на стадии реализации.

«У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как «Арктик СПГ 2», Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать», — заключил вице-премьер.

28 марта глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что ведомство ожидает снижения объемов добычи нефти и газа на территории России по итогам 2023 года. Это обусловлено расширением международных санкций и отсутствием соответствующей инфраструктуры для перенаправления выпавших объемов топлива с европейского энергорынка в другие регионы мира.