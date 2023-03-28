Жилье в России подрожало сильнее, чем выросли доходы населения

Цены на жилье в России выросли сильнее доходов россиян, даже несмотря на действие льготной программы на новостройки. Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России», передает ТАСС.

«Цены на жилье не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет», — отметил Данилов.

По его словам, цены на жилье на первичном и вторичном рынках отдалились друг от друга достаточно сильно. Речь идет о том, что «первичка» стала сильно дороже, чем жилье на вторичном рынке.

Он добавил, что для покупки квартиры на первичном рынке в 2019 году надо было копить в среднем шесть лет. Уже сейчас эта цифра выросла до восьми лет. То есть доступность для населения стала падать. При этом стали появляться новые льготные программы, но их потенциал практически исчерпан.

27 марта заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин рассказал, что не стоит ждать падения стоимости квадратного метра жилья в России. Он указал, что снижения цен на жилье не произойдет, потому что выросла стоимость на ряд позиций стройматериалов, в цене также увеличилось проектное финансирование, сократились темпы продаж с учетом декларированного качества проектов, стоимости земли и инфраструктуры.