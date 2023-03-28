Bloomberg: страны ЕС смогут блокировать поставки российского СПГ без принятия новых санкций

Евросоюз (ЕС) пытается найти возможность, чтобы предоставить странам-участникам возможность введения запрета на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России без принятия новых санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на документ, который будет представлен 28 марта на встрече министров энергетики стран ЕС.

В публикации отметили, что министры готовы одобрить инициативу, которая даст им право временно запрещать российским экспортерам заранее резервировать мощности инфраструктуры европейских стран, необходимые для поставок СПГ.

По данным агентства, предложение будет работать, если его одобрит Европарламент. Авторами предложения являются Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

24 марта агентство Bloomberg сообщило, что министр энергетики Испании Тереза Рибера 14 марта разослала импортерам сжиженного природного газа (СПГ) в стране письмо, в котором призвала отказаться от новых контрактов с Россией. Письмо получили все компании, которые закупают топливо у иностранных государств. При этом Испания — крупнейший покупатель российского СПГ в Европе.

До этого американская газета Politico написала, что резкое увеличение закупок европейскими странами российского СПГ может обернуться «ловушкой» для Евросоюза.