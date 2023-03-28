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«Ведомости»: активы Henkel в России могут купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital

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Global Look Press

Активы германского химико-промышленного концерна Henkel на внутреннем российском рынке могут приобрести акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвестиционная компания Kismet Capital, а также основатели фонда «Эльбрус капитал». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Компания «Фармстандарт» принадлежит российским бизнесменам Виктору Харитонину и Егору Кулькову. Инвестиционной фирмой Kismet Capital руководит Иван Таврин. В настоящее время стороны находятся на завершающей стадии процесса по продаже 11 фабрик производителя Persil, однако имя покупателя пока неизвестно, уточняется в статье.

«Henkel находится на завершающей стадии продажи своих российских активов. Соглашение между сторонами не подписано, имя потенциального покупателя пока неизвестно. Однако 11 заводов компании Henkel может приобрести консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств «Фармстандарт», инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда «Эльбрус капитал», — уточняется в материале.

Предполагается, что мажоритарными владельцами российских предприятий акционеры «Фармстандарта». Однако по словам одного из собеседников газеты, сделка будет подразумевать возможность обратного выкупа российских активов германской компании в случае возвращения Henkel на рынок РФ.

8 марта руководство германской компании Henkel, выпускающей косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, заявило о намерении продать бизнес в России до конца текущего месяца. Сворачивание деятельности на территории РФ связано с тем, что фирма сталкивалась с «публичной критикой за то, что не объявила о немедленном уходе из страны» после обострения конфликта на Украине в конце февраля 2022 года.

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