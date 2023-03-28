Палата представителей США одобрила проект о лишении Китая статуса развивающейся страны

Палата представителей конгресса США единогласно поддержала законопроект, предписывающий госсекретарю Соединенных Штатов работать над лишением Китая статуса развивающейся страны в рамках международных организаций. Об этом пишет газета The Hill.

По информации издания, 415 человек проголосовали за акт «КНР не развивающаяся страна» (PRC Is Not a Developing Country Act).

«Законопроект предписывает госсекретарю «добиваться» изменения статуса КНР... на (статус) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай», — сказано в публикации.

Согласно документу, госсекретарь также должен следить за тем, чтобы Китай не получал помощь или преференции из-за статуса развивающейся страны.

Ранее в США назвали Китай «единственным соперником, имеющим возможность и намерение изменить международный порядок и имеющим все большие экономические, дипломатические и военные возможности для этого».