В России хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

В России предложили ограничить наценку на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах. Соответствующий законопроект подготовила ЛДПР, сообщает газета «Известия», ссылаясь на документ.

В пояснительной записке к документу, которая есть у «Известий», говорится, что на территориях железнодорожных и автомобильных вокзалов, морских и речных портов, аэропортов продовольственные товары реализуются с существенной торговой наценкой по сравнению с такими же в магазинах, торговых сетях и иных точках продаж.

Как указывает газета, у путешественников отсутствует возможность купить данные товары в других местах. Из-за этого они вынуждены принимать «такую несправедливую ценовую политику».

«Более того, в аэропортах граждане, по сути, не имеют альтернатив, кроме как согласиться на покупку необходимых продовольственных товаров по завышенным ценам, так как правилами проведения предполетного досмотра не допускается, например, проносить емкости с жидкостью вместимостью более 100 миллилитров», — сказано в пояснительной записке.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал изданию, что регулярные обращения граждан по поводу данной проблемы послужили причиной разработки поправок. По его словам, для таких отдельных зон, где бизнес имеет право на установление своей стоимости товаров, цены должны регулироваться государством. Депутат уточнил, что речь не идет о красной икре или дорогих колбасах.

Он отметил, что мера должна коснуться бутилированной воды, хлебобулочных изделий и других продовольственных товаров, «стоимость которых не должна в десятки раз превышать себестоимость».

Ранее «Известия» писали, что рост цен на овощи по всему миру стал бить все возможные рекорды.