Экспортные цены на пшеницу из РФ снизились до «минимальных экономически разумных»

Средние экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) достигли $275 за тонну (FOB Новороссийск) — то есть минимального уровня, после которого продажи могут остановиться в связи с малой выгодой для экспортеров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.

Как рассказал глава Союза экспортеров зерна, в организации считают, что экспортные цены на пшеницу достигли «минимальных разумных значений, ниже которых экспортерам нет экономического смысла ее продавать».

Дальнейшее снижение цен, считает он, представляется маловероятным, «несмотря на продолжающиеся спекулятивные атаки на зарубежных биржах, связанные с активной игрой на понижение цен бумажных контрактов».

По его словам, российские экспортеры не видят предпосылок к дальнейшему снижению цен на рынке физического зерна, так как у его производителей растут затраты, а на рынке наблюдается стабильно высокий спрос со стороны крупнейших мировых покупателей.

Покупателям зерна из России являются крупнейшие потребители, которые больше озабоченные продовольственной безопасностью и развитием перерабатывающих отраслей, чем одномоментной выгодой от биржевых спекуляций, добавил Зернин.

Ранее агентство Bloomberg писало, что объем поставок российской пшеницы в январе и феврале 2023 года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн.