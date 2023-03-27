Американская Honeywell заключила контракт с Ливией на строительство НПЗ

Предприятие Zallaf, которое является одной из дочерних компаний Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии, заключило с американской Honeywell International Inc. контракт на строительство нефтеперерабатывающего завода, передает ФАН.

Стоимость проекта, согласно объявлению, составит от 500 до 600 млн долларов.

Реализация пройдет в два этапа, говорится в сообщении Zallaf. Ранее представители ННК рассказали, что НПЗ на юге страны станет производить коксовый газ, топливо для реактивных двигателей и другую продукцию, в том числе 1,4 млн литров бензина и 1,1 млн литров дизельного топлива в сутки.