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Американская Honeywell заключила контракт с Ливией на строительство НПЗ

Предприятие Zallaf, которое является одной из дочерних компаний Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии, заключило с американской Honeywell International Inc. контракт на строительство нефтеперерабатывающего завода, передает ФАН.

Стоимость проекта, согласно объявлению, составит от 500 до 600 млн долларов.

Реализация пройдет в два этапа, говорится в сообщении Zallaf. Ранее представители ННК рассказали, что НПЗ на юге страны станет производить коксовый газ, топливо для реактивных двигателей и другую продукцию, в том числе 1,4 млн литров бензина и 1,1 млн литров дизельного топлива в сутки.

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