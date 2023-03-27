Сбербанк повысил ставку по депозитам за привлечение новых корпоративных клиентов

Сбербанк с 20 марта повышает ставку по депозитам «Классический» или «Классический онлайн» для предпринимателей за привлечение в банк новых клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что при размещении от 10 до 100 млн рублей на срок от 7 дней действующая ставка вырастет в 1,2 раза. Новые условия доступны по реферальной программе банка для малого бизнеса «Все в плюсе».

Как напомнил директор дивизиона «Малый и Микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, реферальная программа для предпринимателей была запущена 1 июля 2022 и быстро показала свою эффективность.

«Все это время мы последовательно расширяем список вознаграждений, которые получают оба участника: и бизнесмен, который привлек нам нового клиента, и сам новый клиент. Сейчас мы предлагаем повышение ставки в 1,2 раза, т.е. если ставка была 5%, то вырастет до 6%. В итоге все оказываются в плюсе. Что важно, нет никаких ограничений по числу новых клиентов, которых могут привлекать амбассадоры», — объяснил он.

Кроме того, программа получила еще три новых вида поощрения — это бесплатные зачисления и переводы в течение месяца: 100 переводов на счета юрлиц, переводы физлицам до 150 тыс. рублей либо самоинкассация без комиссии до 500 тыс. рублей.

Также программа «Все в плюсе» по-прежнему предлагает пониженную (-1,2 процентных пункта) ставку по кредитной бизнес-карте для новых и действующих клиентов, единовременную выплату 2000 рублей на расчетный счет, а также пакеты расчетно-кассового обслуживания «Набирая обороты» (на 2 месяца) и «Полным ходом» (на 1 месяц), которые обойдутся всего в 1 рубль.

Для того, чтобы стать участником программы «Все в плюсе», предпринимателю достаточно сформировать ссылку на сайте банка и поделиться ею с партнером. Выполнив условия реферальной программы, оба участника получат вознаграждение.