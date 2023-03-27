Райффайзенбанк изменит условия валютных переводов для частных клиентов с 3 апреля

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит для клиентов возможность совершать исходящие переводы в долларах для физических лиц. Транзакции будут доступны только тем, кто до конца февраля подключил пакет услуг «Премиальный» или «Премиальный 5» и клиентам подразделения Friedrich Wilhelm Raiffeisen (работает с состоятельными клиентами). Об этом банк сообщил в своем Телеграм-канале.

С того же дня минимальная сумма перевода составит $20 тыс. (с начала марта для переводов в интернете минимальный порог каждой операции вырос до $10 тыс. или эквивалента в другой валюте по курсу ЦБ, ранее — до $5 тыс).

«Мы вынуждены вводить эти ограничения, так как не должны превышать устанавливаемые банками-корреспондентами лимиты по количеству платежей в иностранных валютах», — следует из поста банка.

Ранее Reuters сообщало, что Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank уйти с российского рынка. По словам источников, ЕЦБ не требует немедленного ухода, настаивая на формировании плана действий по сворачиванию деятельности банка на территории Российской Федерации. Один утверждает, что такой план может включать продажу или закрытие российского подразделения.

Пока Raiffeisen Bank не намерен предоставлять такой план, указали источники, некоторые австрийские чиновники оценили действия ЕЦБ как необоснованное вмешательство.