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Vortexa: экспорт дизеля из России растет, несмотря на санкции Евросоюза

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Поставки дизельного топлива из России за первые 19 дней марта достигли около 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его информации, экспорт дизеля из России по итогам марта может достичь рекордного с 2016 года уровня.

Большая часть топлива, которое вывозится из России, направляется в Турцию, Марокко, Бразилию, Саудовскую Аравию и Тунис. Кроме того, значительно выросло количество российского дизельного топлива в плавучих хранилищах.

«В марте загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов оставалась высокой, что позволило увеличить объемы экспорта дизельного топлива. Российские производители, похоже, уверены, что смогут продать свои объемы зарубежным покупателям, ведь они предлагают достаточно большие скидки», — отметил директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

Решение о введении потолка цен на поставки нефти из России, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря 2022 года. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. В России отказались принимать решение западных стран. С 1 февраля 2023 года в РФ начал действовать запрет на поставки российской нефти в страны, использующие потолок цен.

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