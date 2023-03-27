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Средняя стоимость домашней аптечки в феврале составила 913 рублей

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Средняя стоимость домашней аптечки в феврале 2023 года составила 913 руб. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата. За год показатель вырос на 16%.

Больше всего выросла цена на препарат но-шпа. За год показатель увеличился на 38,5% до 322,1 руб. Также подорожал активированный уголь — на 31,3% до 15,06 руб. Среди популярных у россиян медикаментов, которые формально не входят в аптечку, больше всего повысилась стоимость йода 10 мл (+70% до 43,05 руб.) и отечественного анальгина (+35,3% до 28,92 руб.).

«На повышение цен на но-шпу и активированный уголь повлиял комплекс факторов, связанных с санкционными ограничениями: снижение доступности сырья, оборудования и проч. Производство же йода в России было остановлено еще в начале 2000-х, поэтому стоимость на него формируется исходя из спроса на мировом сырьевом рынке и логистики», — следует из статьи.

Повышение цен на отдельные препараты произошло в пределах уровня инфляции, добавляется в материале. В прошлом году этот показатель для лекарств составил 7,5%, что вдвое выше показателя годом ранее.

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