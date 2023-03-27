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Акции «Аэрофлота» росли практически на 11% в начале торгов на Мосбирже

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стоимость акций компании «Аэрофлот» к 10:16 мск на торгах Мосбиржи в понедельник увеличилась на 10,84%. В моменте цена за одну ценную бумагу достигала 32,82 руб. К 10:50 цены на акции замедлили рост до 7,6% с открытия сессии, торгуясь на отметке 31,86 руб. за бумагу. Это следует из данных торговой площадки.

Ранее сообщалось, что с 27 мая «Аэрофлот» будет выполнять регулярные рейсы в турецкий Измир. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 с частотой четыре раза в неделю. Время в полете займет около пяти часов. Билеты уже появились в продаже.

До этого в Анкаре заявили, что власти Турции и России найдут решение проблемы обслуживания в турецких аэропортах рейсов авиакомпаний РФ, которые используют американские самолеты Boeing.

Гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский в начале года анонсировал начало работ по изменению правил провоза ручной клади и багажа, так как лоукостеры, набирающие популярность в последнее время, не смогут развиваться нужными темпами, если не внести изменения.

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