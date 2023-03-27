Центробанк обяжет микрофинансовые организации давать ссылки на свои сайты с 1 апреля 2024 года

С апреля 2024 года все микрофинансовые организации (МФО), работающие на внутреннем рынке России, должны будут предоставлять ссылки на собственные сайты. Речь идет о необходимости публиковать перечень онлайн-ресурсов, при помощи которых МФО обслуживают клиентов, сообщается на сайте Центробанка.

Предполагается, что данная мера должна помочь в борьбе с нелегальными кредиторами, а также снизить количество недобросовестных участников российского рынка МФО, уточняется в проекте указания валютного регулятора.

«МФО должна размещать на официальном сайте в сети «Интернет» информацию об используемых товарных знаках (знаках обслуживания, коллективных знаках), коммерческих обозначениях, а также ссылки на страницы сайтов, используемых для осуществления деятельности по предоставлению займов и (или) деятельности по привлечению денежных средств физических лиц», — уточнили в Центробанке.

Опубликованный перечень онлайн-ресурсов, при помощи которых МФО обслуживают клиентов, даст понять гражданам, что они взаимодействуют с легальной организацией, заключили в ЦБ.

20 февраля издание РБК со ссылкой на статистические данные саморегулируемой организации (СРО) «МиР» сообщило, что по итогам кризисного 2022 года число клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) выросло на 21,9% в сравнении с показателем за аналогичный период 2021-го. К концу декабря прошлого года число пользователей данных видов увеличилось на 3,1 новых заемщиков и составило 17,3 млн человек.