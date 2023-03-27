Росгидромет: рост концентрации парниковых газов в 2022 году вновь стал рекордным

По итогам прошлого года рост выбросов парниковых газов на территории России вновь оказался рекордным. Речь идет об увеличении объемов концентрации углекислого газа (CO₂) и метана (СН4) в окружающей атмосфере, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитиков Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Подобные данные ученые собирают на основе исследований показателей на пяти станциях, расположенных в Териберке, Тикси, Новом Порту, Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике (Московская область). Анализ продемонстрировал ускорение темпов роста выбросов парниковых газов в приземном слое атмосферы по итогам 12 месяцев 2022 года, уточняется в статье.

«Концентрация парниковых газов ежегодно растет и в прошлом году рост опять стал рекордным. Уровень концентрации СО₂ в атмосфере северных широт достиг в прошлом году очередного максимума. Среднегодовое значение на фоновых станциях в Териберке и Тикси превысило 422 миллионных долей, а максимальные за год концентрации, наблюдаемые в зимние месяцы, приближались к 430 миллионным долям», — поясняется в материале.

Данная динамика несет негативные последствия для климата на территории России. Одним из последствий увеличения объемов выбросов углекислого газа является повышение среднегодовых температур, заключается в заметке.

10 марта директор Плейстоценового парка Никита Зимов в своей авторской колонке для информационно-аналитического портала «Чистое будущее» заявил, что для снижения содержания углекислого газа в атмосфере России необходимо воссоздать пастбища для миллионов копытных на территории Восточной Сибири. Если 10% российских земель занять пастбищами, страна станет углеродно нейтральной.