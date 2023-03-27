«Ъ»: спрос на работников в России остался высоким по итогам первого квартала 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года спрос на работников на внутрироссийском рынке труда остался на высоком уровне. Многие компании расширили штат сотрудников и адаптировались к новым санкционным реалиям, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные кадровых агентств.

«61% респондентов в первом квартале сохранили или расширили штат, 15% открыли новые направления деятельности, 13% — увеличили число клиентов, cтолько же — потеряли», — подсчитали аналитики сервиса «Работа.ру» по итогам опроса 300 работодателей из всех регионов России.

Активный поиск сотрудников на российском рынке труда подтвердила управляющий консультант компании Get experts Екатерина Котова. В начале текущего года у многих работодателей появилась возможность принимать сотрудников на новые ставки.

«Многие вошли в новый год с «размороженным» наймом <....> Это говорит о растущей адаптации рынка к экономической турбулентности: многие выработали для себя новую стратегию развития, сформировали новые портфели продуктов, составили маршрутизацию и перешли к активным действиям», — пояснила она.

1 марта агентство ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» сообщило, что сварщик и архитектор стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России по итогам февраля. Сварщику на производстве в Новокуйбышевске предлагают зарплату в 300 тыс. руб., такую же оплату труда предлагают главному архитектору в Казани.