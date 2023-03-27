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«Ъ»: спрос на работников в России остался высоким по итогам первого квартала 2023 года

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По итогам первого квартала 2023 года спрос на работников на внутрироссийском рынке труда остался на высоком уровне. Многие компании расширили штат сотрудников и адаптировались к новым санкционным реалиям, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные кадровых агентств.

«61% респондентов в первом квартале сохранили или расширили штат, 15% открыли новые направления деятельности, 13% — увеличили число клиентов, cтолько же — потеряли», — подсчитали аналитики сервиса «Работа.ру» по итогам опроса 300 работодателей из всех регионов России.

Активный поиск сотрудников на российском рынке труда подтвердила управляющий консультант компании Get experts Екатерина Котова. В начале текущего года у многих работодателей появилась возможность принимать сотрудников на новые ставки.

«Многие вошли в новый год с «размороженным» наймом <....> Это говорит о растущей адаптации рынка к экономической турбулентности: многие выработали для себя новую стратегию развития, сформировали новые портфели продуктов, составили маршрутизацию и перешли к активным действиям», — пояснила она.

1 марта агентство ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» сообщило, что сварщик и архитектор стали самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России по итогам февраля. Сварщику на производстве в Новокуйбышевске предлагают зарплату в 300 тыс. руб., такую же оплату труда предлагают главному архитектору в Казани.

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