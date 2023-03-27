iProspect: расходы онлайн-ретейлеров на привлечение клиентов выросли в 1,5-5 раз

С февраля 2022-го по февраль 2023 года расходы онлайн-ретейлеров на привлечение клиентов выросли в различных сегментах внутреннего рынка РФ в 1,5-5 раз. Самое большое увеличение было зафиксировано для категорий недвижимости и авто, приводит слова генерального директора рекламного агентства iProspect Андрея Крисюка газета «Коммерсантъ».

«За последние двенадцать месяцев (с февраля 2022 по февраль 2023 года) стоимость одного привлеченного клиента онлайн в рекламных сетях российских интернет-площадок («Яндекс», VK, Rutube — «Газета.Ru») выросла год к году втрое для категории электроники, вдвое — в сегменте одежды, в полтора раза — в продуктовом ритейле и в пять раз — в недвижимости и авто», — заявил Крисюк.

По этой причине российские онлайн-ретейлеры вынуждены вкладывать больше денежных средств в продвижение собственных брендов на различных интернет-площадках. В результате стоимость аукционов за последний год выросла на 25–100% в зависимости от товарных категорий. А в некоторых сегментах аналитики зафиксировали еще больший рост цен, заключил он.

22 марта агентство ТАСС сообщило, что представители малого и среднего бизнеса смогут удвоить бюджет на продвижение собственных брендов на «VK рекламе». Решение о расширении программы поддержки российских предпринимателей приняли Минэкономразвития и холдинг VK.