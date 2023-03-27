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Продажи духов в России выросли за год почти на 28%

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В России продажи духов выросли за прошлый год почти на 28% по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц. Об этом пишет РИА Новости оператора системы маркировки «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Отмечается, что при этом объем введенной в оборот продукции сократился — почти на 31%.

Общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 миллиона единиц, что на 27,7% больше, чем в 2021 году – тогда было продано 67 миллионов штук

Ранее «Газета.Ru» писала, что происходит на отечественном парфюмерном рынке после ухода западных брендов. Почему талантливые парфюмеры не рождаются в России? Какие духи выбрать и как ими пользоваться? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответил Илья Волков — директор по развитию проекта авторской парфюмерии и косметики Molecule.

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