РБК: Минтранс, Минсельхоз и ФАС разработают меры по стабилизации цен на транспортные услуги

Вопрос роста цен на транспортные услуги и его влияния на рентабельность производства у аграриев, а также продовольственную безопасность страны обсуждался 24 марта на межведомственном совещании, пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия.

Совещание провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Рассматривались вопросы продовольственной безопасности и стабилизации цен на продовольственные товары.

Патрушев указал на обострившиеся сложности с логистикой на фоне рекордного урожая. По его оценке, эти условия могут спровоцировать серьезные риски. Так, значительный рост цен на транспортные услуги сказывается на закупочных ценах у аграриев.

Патрушев попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «оперативно подготовить оценку ценовой ситуации на рынке транспортных услуг по растениеводческим культурам, а также предложения по ее стабилизации». Минтранс и Минсельхозом совместно с ФАС в течение двух недель должны сформулировать предложения по механизмам регулирования цен на транспортные услуги.

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