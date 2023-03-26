HS: канадская компания хочет купить принадлежащую бизнесменам из РФ Хельсинкскую судоверфь

Канадская судостроительная компания Davie планирует купить Хельсинкскую судоверфь, принадлежащую бизнесменам из России, сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, верфь столкнулась с финансовыми трудностями из-за санкций, введенных против России, и теперь не может продавать суда в РФ, которая была ее основным экспортным рынком.

За верфью стоит кипрская инвестиционная компания Algador Holdings, которая принадлежит двум российским бизнесменам, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Италии десять российских бизнесменов пытаются оспорить решение итальянских властей в специализированном суде по административным делам (ТАР) о конфискации их имущества в стране.

В статье итальянской газеты упоминаются имена российских бизнесменов Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова и других.

Всего в Италии было конфисковано различное имущество, в том числе яхты, виллы и самолеты, у 28 попавших в санкционные списки ЕС россиян. Общая сумма замороженных активов оценивается примерно в €2,7 млрд.