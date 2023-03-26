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HS: канадская компания хочет купить принадлежащую бизнесменам из РФ Хельсинкскую судоверфь

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«Объединенная судостроительная корпорация»

Канадская судостроительная компания Davie планирует купить Хельсинкскую судоверфь, принадлежащую бизнесменам из России, сообщает издание Helsingin Sanomat.

По данным издания, верфь столкнулась с финансовыми трудностями из-за санкций, введенных против России, и теперь не может продавать суда в РФ, которая была ее основным экспортным рынком.

За верфью стоит кипрская инвестиционная компания Algador Holdings, которая принадлежит двум российским бизнесменам, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в Италии десять российских бизнесменов пытаются оспорить решение итальянских властей в специализированном суде по административным делам (ТАР) о конфискации их имущества в стране.

В статье итальянской газеты упоминаются имена российских бизнесменов Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова и других.

Всего в Италии было конфисковано различное имущество, в том числе яхты, виллы и самолеты, у 28 попавших в санкционные списки ЕС россиян. Общая сумма замороженных активов оценивается примерно в €2,7 млрд.

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