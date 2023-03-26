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Corriere della Sera: в Италии подали в суд бизнесмены из РФ из-за конфискации имущества

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В Италии десять российских бизнесменов пытаются оспорить решение итальянских властей в специализированном суде по административным делам (ТАР) о конфискации их имущества в стране. Как заявляют адвокаты россиян, конфискованное имущество принадлежит независимым фондам, а не указанным лицам, сообщает итальянская газета Corriere della Sera, передает ТАСС.

В статье итальянской газеты упоминаются имена российских бизнесменов Андрея Мельниченко, Алексея Мордашова, Алишера Усманова и других.

По данным газеты, всего в Италии было конфисковано различное имущество, в том числе яхты, виллы и самолеты, у 28 попавших в санкционные списки ЕС россиян. Общая сумма замороженных активов оценивается примерно в €2,7 млрд.

Как отмечает агентство, ТАР отклонил ходатайство зарегистрированной на британских Виргинских островах компании Asmare по поводу яхты Lady M, которая была конфискована в Сан-Ремо и приписывается Мордашову. Судно ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит компании, якобы связанной с женой Мордашова.

В ноябре Bloomberg писал, что на содержание конфискованной яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, придется потратить около $10 млн в год, а власти Италии должны будут заплатить за содержание задержанных ими судов $40 млн.

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