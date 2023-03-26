Аналитики заявили, что дефицит загородных домов спровоцирует рост цен на них до 20%

Дефицит загородных домов может привести к тому, что цены на них могут подскочить до 20% уже в 2023 году. Об этом газете «Известия» заявили эксперты и участники рынка.

«Ажиотажный спрос в сегменте загородной недвижимости может разогреть цены на наиболее ликвидные дома и земельные участки в этом году в среднем до 20%», — отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

По словам экспертов рынка, сейчас наблюдается дефицит на рынке малоэтажных домов. Например, около 85% предложений на рынке Подмосковья – земельные участки, а к малоэтажным комплексам относится около 12% предложений. Помимо того, что цены на загородные дома на фоне высокого спроса могут вырасти, также подскочат цены на участки и само жилищное строительство. Это произойдет из-за ослабления рубля и роста стоимости стройматериалов.

Однако некоторые аналитики посчитали, что увеличение стоимости домов не будет стремительным. Скорее всего, цены поднимутся на 15-20% в течение всего года. Кроме того, появление доступных кредитных программ спровоцирует появление новых участников рынка, что повлияет на конкуренцию и будет ограничивать рост цен.

В конце января газета «Известия» со ссылкой на прогнозы девелоперов писала, что после снижения средней стоимости частных домов стандартного класса на 5–10% в конце 2022 года эта тенденция может продолжиться и весной 2023-го. Цена подобных объектов на российском рынке недвижимости может упасть еще на 5%.