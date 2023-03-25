Немецкий сайт T-online заявил о якобы причастности России к взрывам на «Северных потоках»

Немецкое онлайн-издание T-online выпустило материал, в котором утверждается, что расследование диверсии на «Северных потоках» якобы может вывести на причастность к ней России. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей статье авторы T-online подчеркивают, что уголовное дело о взрывах газопроводов все еще нераскрыто, а данные о якобы причастности к ним России основаны на предположениях. При этом, как отмечает РИА Новости, материал T-online перепечатали несколько серьезных изданий в Германии и Австрии.

Как утверждает T-online, ссылаясь на анонимные источники, в ночь на 21 сентября 2022 года не менее трех «подозрительных кораблей» покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде, а вскоре, 26 сентября, на трубопроводах «Северного потока» произошел взрыв. Согласно материалу издания, подразделение российского Военно-морского флота (ВМФ) действовало в районе последующего места преступления «под строгим прикрытием», и не передавало данные о своем местоположении. Кроме того, на кораблях могло быть оборудование, необходимое для установки взрывных устройств.

T-online также ссылается на релиз Минобороны РФ от 21 сентября, в котором говорилось о пловцах отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы, выполнявших подводные стрельбы.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, опубликовавший расследование по взрывам на «Северных потоках», заявил, что в США изучали возможность диверсии еще в конце 2021 года.