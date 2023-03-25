На Колыме 20% жителей могут стать старателями за счет легализации золотодобычи

20% жителей поселков на Колыме могут стать легальными старателями (индивидуальная добыча полезных ископаемых) за счет принятия закона, разрешающего добычу золота частными лицами. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова.

«На Колыме участки для добычи драгметалла находятся в Сусуманском муниципальном округе. По предварительным данным, до пятой части жителей округа смогут примерить на себя роль вольных старателей. Позже география вольноприносительства будет расширена на другие муниципальные образования Колымы», — сказал министр.

По его словам, местные жители давно ожидают принятия закона о легализации добычи драгоценных металлов индивидуальными лицами — принятие закона выведет незаконных старателей из тени.

Накануне ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин выразил мнение, согласно которому разрешение добычи золота физлицами может привести к началу «золотой лихорадки» и созданию целой индустрии, которая начнет обслуживать частных старателей.

На этой неделе газета «Ведомости» сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий физлицам легально добывать золото.