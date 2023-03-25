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Медведев призвал распространять западные фильмы и музыку пиратским способом

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал распространять западные фильмы и музыку пиратским способом. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно», — сказал он.

По его словам, нужно максимально распространять продукцию западных компаний, чтобы они «обанкротились».

Ранее стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы в России.

В конце мая российские пользователи стримингового сервиса пожаловались, что без VPN платформа больше не работает. До этого VPN нужно было использовать лишь для пополнения счета аккаунта и при регистрации нового пользователя.

Роскомнадзор заявил, что не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix («Нетфликс»).

Ограничение доступа в ведомстве связали с решением руководства онлайн-платформы.

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