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РБК: авиакомпании в РФ пожаловались на сложности с получением свидетельств пилотов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Пилоты, бортпроводники и специалисты по обслуживанию воздушных судов пожаловались на проблемы с получением в Росавиации новых квалификационных свидетельств через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупнейших российских авиакомпаниях.

Как отмечает издание, до 1 марта 2022 года Росавиация выдавала свидетельства авиационного персонала в бумажном виде. По данным ведомства, всего в России работают более 14,2 тыс. коммерческих пилотов, в связи с этим, указывает издание, процедура получения свидетельств могла затронуть каждого второго специалиста в этой сфере.

Работник без свидетельства, согласно Воздушному кодексу, не может быть допущен к выполнению функций членов экипажа и специалистов по техническому обслуживанию гражданского воздушного судна.

С 1 марта Росавиация обязана выдавать свидетельства в электронном виде через «Госуслуги», при этом, как заявил директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин, в назначенный срок система не заработала и работники гражданской авиации на портале получают отказ в предоставлении этой услуги, так как Росавиация оказалась технически не готова выдавать свидетельства в электронном виде.

Наличие данной проблемы признали в Минтрансе и Росавиации. В настоящее время они прорабатывают мероприятия для оперативного решения этой ситуации, рассказал изданию представитель авиационного ведомства.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что западные самолеты в России могут «спокойно летать» до 2030 года, если будут проводиться работы по поддержанию их годности к полетам.

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