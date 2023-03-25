Посол России рассказал о конкуренции с Францией на рынке Кот-д'Ивуара

Посол России в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков рассказал о конкуренции с Францией на рынке страны, передает РИА Новости.

По его словам, Россия активно предлагает свою продукцию, несмотря на сильную конкуренцию со стороны Франции. Он отметил, что есть области, где Россия имеет лучшие технологии и наработки.

Ранее на российском рынке стало продаваться больше автозапчастей, а их ассортимент вырос.

В частности, на «Авито» число предложений о продаже автозапчастей за неполный первый квартал увеличилось на 21%, до 39 млн единиц. Спросом пользуются аккумуляторы Varta для моделей Volkswagen, кузовные детали для Lada, светодиодные лампы, амортизаторы KYB, масло и фильтры для автомобилей Nissan.

Рост и расширение российского рынка автозапчастей наблюдают и в «Яндекс.Маркете». Там отметили, что начиная с февраля 2022 года ассортимент представленных на маркетплейсе автодеталей вырос вдвое, а число их продавцов увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего люди покупают комплекты сцепления, фильтры, ремни ГРМ, электронные датчики.