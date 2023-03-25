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Французов возмутили часы президента страны Макрона на фоне повышения пенсионного возраста

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Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон вызвал возмущение в социальных сетях после того, как телезрители заметили, как он снял свои «роскошные» часы в середине интервью по поводу пенсионной реформы в стране. Об этом написала газета The Guardian.

Макрон выступил по телевидению в среду — за день до того, как более 1 млн французов вышли на демонстрации с протестами по всей Франции, следует из статьи. Они выступают против повышения правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет и требуют отставки президента.

«Интервью президента было встречено обвинениями в том, что он был «высокомерен и презирал» общественные интересы. Оно вызвало еще большую ярость в пятницу, когда критики заявили, что он во время разговора снял часы стоимостью 80 тыс. Некоторые зрители говорили, что часы, описанные как «роскошные», стоили 2400 евро или меньше», — говорится в статье.

Зрители отметили, что Макрон снял часы незаметно, его руки находились под столом во время интервью. И это зрители назвали еще одним доказательством того, что он оторван от обычной французской публики и является «президентом богатых», указано в статье.

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