Казахстан с апреля внедрит механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС

Директор департамента администрирования комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Кадыр Исмагулов заявил, что республика с 1 апреля текущего года внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости.

По его словам, это будет сделано «для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)».

Как указал Исмагулов, проект ранее реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.

Он отметил, что оформление сопроводительных накладных на товары «предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП, электронной цифровой подписи. — «Газета.Ru»), что исключает возможность оформления документов» на фиктивных получателей и отправителей грузов, подставных лиц, банкротов, ликвидированных лиц и т. д.

«Таким образом, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу», — добавил Исмагулов.

Ранее сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров.

До этого вице-премьер, руководитель Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не будет вводить санкции в отношении России вслед за западными странами, но и не намерена помогать Москве обходить ограничительные меры.