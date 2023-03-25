«Ъ»: Украина вдвое повысит для Восточной Европы тариф на транзит нефти из России

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» собирается с 1 апреля вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По информации издания, за нефть, идущую по «Дружбе» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, украинская сторона хочет получать по €27,2 за тонну.

«Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий», — пишет «Коммерсантъ».

Если увеличение транзитной ставки будет одобрено, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Ранее Киев повышал тариф на 18,3% — до €13,6 за тонну, говорится в публикации.

В «Транснефти», которая занимается поставками нефти по «Дружбе», заявили газете, что в компании знают о намерении Украины пересмотреть тарифы, но конкретные параметры и сроки повышения пока неизвестны.

Как указывает «Коммерсантъ», несмотря на то, что затраты на транзит российского сырья растут, оно по-прежнему является наиболее выгодным вариантом для Восточной Европы из альтернатив внутри ЕС. Именно поэтому европейские страны соглашаются на условия Киева, отмечает издание.

Ранее представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания остановила транспортировку нефти в направлении Польши из-за отсутствия оплаты.