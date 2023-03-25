Байден заявил, что не замечает на горизонте угрозы взрыва в банковском секторе США

Президент США Джо Байден в рамках пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо заявил, что не наблюдает в будущем риска взрывоопасности в банковском секторе Соединенных Штатов. Его слова передает ТАСС.

«Я не вижу на горизонте ничего такого, что скоро взорвется», — сказал он.

Байден предположил, что для стабилизации рынка понадобится еще какое-то время в целях урегулирования имеющихся трудностей.

«Это вызывает беспокойство», — заключил американский лидер.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что главная причина недавних финансовых затруднений Запада заключается в том, что финансовые регуляторы США и Евросоюза — Федрезерв и ЕЦБ — крайне долго проводили мягкую денежно-кредитную политику. В итоге американские банки скупили много активов по завышенным ценам.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева, в свою очередь, указала, что нужно внимательно изучить и сделать выводы из ситуации в банковском секторе США.