В Moody's спрогнозировали снижение роли банков в системе на фоне внедрения цифровых валют

Повсеместное внедрение цифровых валют Центробанков (CBDC) сократит прибыль кредитных организаций и снизит их роль в мировой финансовой системе. Такое мнение в новом отчете представили аналитики международного рейтингового агентства Moody's, написал новостной портал о криптовалютах Cointelegraph.

Согласно отчету агентства, развитие трансграничных платежей в цифровых национальных валютах преобразует мировую экономику, за счет предоставления более быстрых, дешевых и безопасных услуг для ее участников, однако традиционные банки получат не так много выгод.

Отмечается, что для трансграничных цифровых операций нужна новая инфраструктура, но не требуются посредники. В результате переход на CBDC снизит прибыль банков от комиссий, корреспондентских услуг и, вероятно, от операций с иностранной валютой.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о цифровом рубле примут в апреле.

На прошлой неделе американский инвестор, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег».