Выручка сети ресторанов «Теремок» в 2022 году выросла до рекордных 7,2 млрд рублей

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Теремок» получила в 2022 году рекордные за 10 лет 7,2 млрд руб. выручки. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генерального директора компании Виталия Свидовского.

По его словам, сеть нарастила выручку до рекордного показателя, несмотря на замедление темпов роста в ноябре-декабре 2022 года. В 2023 году компания планирует увеличить выручку на 15% от полученной в 2022 году за счет наращивания количества гостей.

Свидовский отметил, что заведения сети должны появиться в этом году в Всеволожске и Выборге Ленинградской области. В России компания представлена в основном в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В июне 2018 года сеть ресторанов «Теремок» закрыла последние две точки в США — обе в Нью-Йорке, где работала с 2016 года. Об этом пресс-служба компании тогда сообщила в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В комментарии к посту представитель сети писал, что компания занимается поиском новых помещений.

В ноябре 2021 года основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров направлял мэру Москвы Сергею Собянину жалобу на то, что рестораны сети McDonald's пускают в помещения клиентов, несмотря на запрет, введенный из-за пандемии коронавируса.