Глава Минсельхоза: РФ прорабатывает продление мер по ограничению экспорта удобрений

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ может продлить до ноября 2023 года меры по ограничению экспорта удобрений. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает ТАСС.

По его словам, действующие ограничения на вывоз отдельных видов удобрений позволяют «держать ситуацию под контролем».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что санкции Евросоюза не препятствуют экспорту зерна и удобрений из России. Об этом она сообщила по прибытии на встречу глав государств и правительств стран — членов ЕС.

Накануне в российском посольстве в Риге заявляли, что Латвия под «лицемерным» предлогом удерживает в портах до 70% удобрений РФ, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки.

На прошлой неделе постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял о невыполнении меморандума России и ООН, который предусматривает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.