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В Думе допустили введение уголовного наказания для недобросовестных клиентов маркетплейсов

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Depositphotos

Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова заявила, что в России требуются законодательные нововведения для борьбы с недобросовестными клиентами платформ электронной торговли, передает ТАСС.

Заявление было сделано депутатом после встречи с представителями маркетплейсов.

«Существует большое количество недобросовестных не только поставщиков, но и потребителей, которые изобретают новые мошеннические схемы, чтобы самыми разными способами чуть ли не ежедневно обманывать людей, которые финансово заинтересованы и зависимы», — заявила Филатова и отметила, что решения по этому вопросу будут приниматься взвешенно, с учетом интересов всех сторон.

Депутат допустила возможность введения уголовного наказания за подобные деяния.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от Wildberries создания внутреннего арбитража для разрешения споров с работниками и владельцами ПВЗ после крупной забастовки.

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