Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска об экономике США: не выдержит кобылка

close
100%
Пресс-служба Фонда развития теоретической физики и математики «Базис»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил о плачевном состоянии экономики в США на фоне дискуссий о повышении потолка внешнего долга страны по отношению к ВВП. Заявление предпринимателя стало комментарием к выпуску американской телепередачи на канале CNBS и было опубликовано в его Telegram-канале.

«Безрассудная милитаризация, санкции на кого попало и авантюрные военные акции по всему миру стоили уже этой стране почти $33 трлн. И напечатать больше на халяву не получится. Вот они и поспорят в Конгрессе, как бы незаметно поднять еще потолок долга», — заявил предприниматель и отметил, что параллельно в региональных банках обозначилась проблема необеспеченных депозитов, объемы которых составляют $17 трлн, что эквивалентно половине ВВП страны.

«Что-то мне подсказывает, что не выдержит кобылка», — прокомментировал ситуацию Дерипаска.

Проблема защиты необеспеченных депозитов в США обострилась после банкротства банка Кремниевой долины SVB. Сразу после него общественность призвала минфин США гарантировать доступ к деньгам для вкладчиков.

Ранее Дерипаска призвал Запад «идти на поклон к Китаю» на фоне банковского кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть