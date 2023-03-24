The Times: корабли МО Дании и Швеции находились в районе «Севпотоков» за 4 дня до взрыва

Военные корабли Дании и Швеции патрулировали район, где произошел подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» за четыре дня до взрыва. Об этом сообщает британская газета The Times.

По информации издания, необычная активность ВМС двух стран отмечалась возле острова Борнхольм. Патрульный корабль ВМС Дании P524 Nymfen 21 сентября в дальнем районе Балтийского моря отключил транспондер и не обнаруживался в течение нескольких часов. В тот день Nymfen впервые за много лет обогнул остров.

Уточняется, что, как только датский корабль отключил транспондер, к нему на большой скорости отправился корвет ВМС Швеции и шведский разведывательный самолет.

На необычный маршрут передвижения кораблей обратил внимание независимый датский исследователь Оливер Александер. Его выводы позже подтвердились данными сервиса Marine Traffic.

Ранее Дания пригласила Nord Stream присоединиться к подъему объекта, найденного у газопровода.