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Компания Wildberries запускает доставку сверхгабаритных товаров

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Компания Wildberries совместно с партнерами запустила тестовую доставку сверхгабаритных товаров в ряде регионов России. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает ТАСС.

«В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей», — сообщил ретейлер.

В эксперименте участвуют более 50 ретейлеров. С доставкой можно будет заказать свыше двух тысяч наименований сверхгабаритных товаров — сантехники, предметов мебели, промышленных инструментов. Планируется дальнейшее расширение зоны доставки.

В компании отметили, что за 2022 год продажи габаритных товаров выросли в разы, в частности, сантехники — более, чем в четыре раза. Пользователи платформы могут заказать эти товары с установкой и подключением.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала от Wildberries создания внутреннего арбитража для разрешения споров с работниками и владельцами ПВЗ.

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