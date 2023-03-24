Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Производитель упаковки Smurfit Kappa полностью избавился от активов в России

close
100%
Предоставлено Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC полностью избавился от активов в России. Об этом сообщает официальный аккаунт комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и агентства экономического развития Ленобласти в Telegram.

Сообщается, что активы, в том числе предприятия во Всеволожске и Коммунаре, были проданы менеджменту компании.

В конце апреля 2023 года новые акционеры намерены сменить название российского отделения с АО «Смерфит Каппа Рус» на АО «Каппа Рус», обозначая тем самым окончательное отделение от бывшей головной компании. Компания является лидером в России по производству упаковки из гофрированного картона bag-in-box, в которую разливают пакетированное вино и жидкие продукты.

«...Изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств, и сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится», — подчеркнул заместитель представителя Ленинградской области по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов.

Компания Smurfit Kappа Group PLC заявила об уходе из России в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что на российские предприятия поставляют упаковку для пищевой промышленности из Луганска.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть