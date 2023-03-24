Производитель упаковки Smurfit Kappa полностью избавился от активов в России

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappа Group PLC полностью избавился от активов в России. Об этом сообщает официальный аккаунт комитета экономического развития и инвестиционной деятельности и агентства экономического развития Ленобласти в Telegram.

Сообщается, что активы, в том числе предприятия во Всеволожске и Коммунаре, были проданы менеджменту компании.

В конце апреля 2023 года новые акционеры намерены сменить название российского отделения с АО «Смерфит Каппа Рус» на АО «Каппа Рус», обозначая тем самым окончательное отделение от бывшей головной компании. Компания является лидером в России по производству упаковки из гофрированного картона bag-in-box, в которую разливают пакетированное вино и жидкие продукты.

«...Изменения не повлияют на выполнение обязательств перед сотрудниками и на работу производств, и сотрудничество со всеми клиентами и поставщиками продолжится», — подчеркнул заместитель представителя Ленинградской области по экономке и инвестициям Дмитрий Ялов.

Компания Smurfit Kappа Group PLC заявила об уходе из России в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что на российские предприятия поставляют упаковку для пищевой промышленности из Луганска.