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Хуснуллин: Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном трассу в обход Каспийского моря

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Depositphotos

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что власти России намерены обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия», — сказал вице-премьер.

Он также не исключил подписания соответствующего соглашения.

Ранее сообщалось, что Россия и Туркменистан обсуждают возможность строительства автомобильной магистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря.

В феврале также сообщалось, что заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук вместе с делегацией посетил Туркмению с рабочим визитом и обсудил с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым вопрос развития двустороннего торгово-экономического сотрудничество стран. Кроме того, национальный лидер туркменского народа, председатель Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявил, что Туркмения заинтересована в сотрудничестве с Россией в экологии и водном хозяйстве.

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