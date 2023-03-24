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«Ведомости»: Минсельхоз может посоветовать аграриям приостановить экспорт подсолнечного масла

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Depositphotos

Минсельхоз РФ может рекомендовать аграриям временно приостановить экспорт подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из-за резкого снижения цен на мировом рынке. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

О намерении Минсельхоза дать такую рекомендацию аграриям заявила на внутреннем совещании замглавы министерства Оксана Лут, сказали источники газете. До конца недели (26 марта) Минсельхоз проведет совещание с представителями отрасли, где посоветует остановить поставки за рубеж и подождать роста стоимости, следует из статьи.

На внутреннем совещании Минсельхоза отмечалось, что за последние полторы недели стоимость подсолнечного масла снизилась с $1100 до $800 за тонну, а цены на подсолнечник — с $600 до $395 за тонну. Газета также привела данные агентства «Совэкон», по которым в начале марта стоимость пшеницы из России впервые с августа 2021 года упала ниже $300 за тонну.

Ранее в министерстве заявили, что оснований для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне нет, а текущий запрет на экспорт гарантирует обеспечение российского рынка.

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