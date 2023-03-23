Вице-премьер Хуснуллин сообщил о тренде по замедлению темпов выдачи ипотеки в РФ

Темпы выдачи ипотеки в России замедлились. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Единственное, пока видим тревожную тенденцию, что есть тренд к снижению темпов выдачи ипотеки. По итогам первого квартала совершенно точно будем поднимать этот вопрос на уровне председателя правительства и при необходимости на уровне президента», — отметил он.

Вице-премьер добавил, что сейчас ситуация обсуждается с Центробанком РФ, также анализируется, как работают продленные льготные ипотечные программы.

Как ранее сообщалось, период околонулевых ставок по ипотеке подходит к концу, застройщики стали предлагать россиянам ипотечные кредиты под 3% годовых в рамках своих программ. На пресс-конференции в пятницу Набиуллина заявила, что ЦБ намерен бороться с ипотечными схемами, которые несут высокие риски.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщиков, траншевой ипотеки, с возвратом на кешбэк – нас абсолютно не устраивают эти схемы, «черт знает какие», как вы сказали, согласна с этим. Мы не только мониторим эту систему, [но] и готовы принять решение по ней», – отметила глава ЦБ.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов сказал, что те, кто рассматривает сценарий инвестиций в недвижимость, на фоне сворачивания ипотеки с околонулевыми ставками нужно учесть важный нюанс. Для полуения доходности по инвестициям в недвижимость кредитная ставка должна быть меньше, чем ставка аренды, уточнил эксперт.