Мишустин рассказал о реализации продуктов и услуг ИТ-отрасли

Реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросла на 22%. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Предусмотрели льготные кредиты для ИТ-предприятий. Освободили их от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль на ближайшие два года. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний. При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22%», — следует из материала.

Премьер уточнил, что почти 80% зарубежного программного обеспечения имеют отечественные аналоги.

«В текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. А также − продуктов, необходимых для управления данными и процессами», — отметил он.

Ранее Мишустин заявил о повышении в России МРОТ с 1 января 2024 года. Как уточнил премьер, показатель вырастет еще на 18,5%. Мишустин добавил, что российская экономика выстояла в 2022 году, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран.