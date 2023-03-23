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Мишустин допустил выход России на темпы роста экономики выше развитых стран в 2024 году

Российская экономика выстояла в 2022 году, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления правительства в Госдуме, сообщило агентство ТАСС.

«Даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году», — отметил председатель правительства.

По его словам, еще весной прошлого года аналитики предрекали падение национальной экономики на уровне двузначных цифр, однако спад оказался умеренным.

В первой половине марта председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил мнение, согласно которому темпы роста ВВП России в 2023 году составят около 0%, а инфляция на конец года окажется в районе 5-6% на фоне роста зарплат при низкой безработице и оживления потребительского рынка.

Накануне эксперты кредитно-рейтингового агентства АКРА сообщили, что снижение ВВП России по итогам 2023 года может составить всего 1-1,5%, в отличие от предыдущего прогноза, который оказался на уровне 2,8%.

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