Число банкоматов в России впервые за два года увеличилось и достигло 173,5 тысяч

Общее количество банкоматов на территории России достигло 173,5 тыс., увеличившись за четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года на 1,8 тыс. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные статистики Национальной платежной системы.

Отмечается, что число банкоматов в России снижалось с конца 2020 года, за два года их число сократилось на 22 тыс. или 11%.

Как написала газета, их количество начало расти, в том числе из-за объявления в середине 2022 года со стороны Банка России о введении в обращение в стране новой банкноты номиналом 100 руб. Кредитным организациям пришлось оборудовать банкоматы с функцией внесения банкнот, чтобы принимать новые купюры.

Американские производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России и прекратили обслуживание российских устройств, поэтому настроить эти банкоматы на прием новой банкноты не вышло. Таких устройств по данным Ассоциации банков России в стране 60%. Их могли заменить на китайские и корейские банкоматы.

Во второй половине февраля в Telegram-канале Mash Siberia сообщили, что в Омске двое местных жителей хотели ограбить банкомат с 4 млн руб. с помощью тротила.