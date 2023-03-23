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«Ъ»: российские сервисы онлайн-бронирования не смогли занять место Booking.com

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Доля прямых продаж гостиничных номеров отельерами в среднем по России выросла на 28% за период с января по середину марта 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты платформы для гостиничного бизнеса Travelline.

За этот же период доля бронирований номеров в отелях, которая приходится на сервисы онлайн-бронирования, снизилась с 76% до 48%.

Как отметила гендиректор облачной системы управления гостиницами Bnovo Валентина Микляева, объем прямых продаж номеров самими владельцами объектов проживания вырос втрое, до 74%. По ее словам, в основном россияне бронируют номера на сайтах отелей либо по телефону.

Руководитель системы управления гостиницами и отелями «Контур.Отель» Анна Сатдарова заметила трехкратный рост за год доли бронирований с сайтов отелей.

На прошлой неделе руководитель отдела по работе с отелями сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Арина Актемирова рассказала, что к компании за последний год подключилось большое количество малых объектов размещения.

Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России 4 марта 2022 года.

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