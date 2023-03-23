Россияне сократили число покупок в категории товаров для домашних животных на 15%

Объем покупок товаров для домашних животных на российских онлайн-площадках снизился на 15% в январе — феврале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение аналитиков сервиса «Чек Индекс».

По информации платежного сервиса CloudPayments, в тот же период оборот товаров для домашних животных в онлайн-магазинах снизился на 26%, количество трансакций — на 10%, а средний чек сократился на 18%, до 5,8 тыс. руб.

В NielsenIQ рассказали, что в январе — феврале 2023 года продажи кормов для собак в натуральном выражении в розничных сетях сократились на 7,9% относительно такого же периода 2022 года. При этом объем продаж кормов для кошек вырос на 1,3%.

Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова объяснила сокращение трат наличием у россиян кормов для кошек и собак, которые покупали впрок на фоне ухода иностранных компаний из России и ограничения Россельхознадзора на поставки иностранных кормов.

Во второй половине января главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева рассказала, как помочь животному с улицы и не пострадать самому.