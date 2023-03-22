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Великобритания исключила из санкционного списка замглавы ФСБ Сергея Королева

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Персона РФ

Великобритания удалила из антироссийского санкционного списка первого замдиректора ФСБ России и члена наблюдательного совета корпорации «Росатом» Сергея Королева, передает ТАСС.

«Следующая запись была удалена из консолидированного списка, и ее активы больше не подлежат замораживанию: Сергей Борисович Королев», — говорится в документе, обнародованном британским правительством.

В настоящий момент в санкционном списке Соединенного Королевства находятся более 1,7 тыс. физических и юридических лиц, связанных с Россией. Королев был внесен в перечень как лицо, «вовлеченное в получение выгоды от правительства России» и работающее на компанию в секторе, имеющем стратегическое значение для российских властей.

В связи с началом российской спецоперации на Украине ряд западных стран, в том числе Великобритания, ввели против России масштабные санкции.

Очередной пакет рестрикций Британия ввела в феврале этого года, внеся в список 92 физических и юридических лица, связанных с «Росатомом», «Газпромом», Ростехом и «Алмаз-Антеем», а также министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева и заммэра Москвы Максима Ликсутова.

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